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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,01 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,83 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,81 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

24.10.2019 14:52En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,01 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,83 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,81 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,037127-1,01
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,020904-0,83
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,037610-0,81
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,110383-0,78
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066613-0,78
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064012-0,73
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,046469-0,72
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,075074-0,71
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,010023-0,69
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,060904-0,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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