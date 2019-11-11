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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,34 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,01 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.

11.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:14En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,34 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,01 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,043129-1,34
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033828-1,34
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,028223-1,01
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,030542-0,96
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,026728-0,95
NN Hay. Em. Altın EYF0,017622-0,86
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,027821-0,86
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,031292-0,85
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,029257-0,85
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029327-0,85
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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