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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,62 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.

12.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:38En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,62 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,039343-0,62
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,022055-0,32
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,019581-0,32
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,031318-0,25
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,036134-0,19
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,017925-0,13
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,016635-0,13
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,017518-0,11
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017648-0,11
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,017682-0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

TEM Otoyolu, Ekonomi

Kaynak: AA

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