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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,46 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,19 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,56 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

14.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:12En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,46 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,19 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,56 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,038787-1,46
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033170-1,19
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012311-0,56
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,078554-0,29
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,054815-0,25
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,067024-0,23
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,064485-0,21
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,046802-0,20
NN Hay. Em. Değ. EYF0,053786-0,19
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,037618-0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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