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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,17 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,84 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,43 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

02.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:38En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,17 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,84 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,43 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,033115-1,17
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,038801-0,84
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,115337-0,43
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,078798-0,42
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,054966-0,41
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,128258-0,39
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,021070-0,38
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,063634-0,38
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,084294-0,37
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,066745-0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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