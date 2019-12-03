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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,15 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EY" ve yüzde 0,13 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

03.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:28En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,15 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EY" ve yüzde 0,13 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,054723-0,44
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,009730-0,15
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012295-0,13
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,042488-0,12
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,034449-0,08
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,029091-0,03
NN Hay. Em. Altın EYF0,017476-0,03
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,017807-0,03
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,030042-0,03
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,031034-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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