En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,077670 -1,55 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,113607 -1,54 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,062701 -1,52 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077163 -1,23 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032399 -1,23 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,028520 -1,22 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020493 -1,21 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019769 -1,21 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,096864 -1,19 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022521 -1,18

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 1,54 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,52 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)