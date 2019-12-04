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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 1,54 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,52 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

04.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:52En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", yüzde 1,54 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,52 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,077670-1,55
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,113607-1,54
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,062701-1,52
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,077163-1,23
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,032399-1,23
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,028520-1,22
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,020493-1,21
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,019769-1,21
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,096864-1,19
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,022521-1,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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