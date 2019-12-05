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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF" oldu.

05.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:52En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün kaybettiren 4 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012317-0,44
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,077406-0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF0,071718-0,03
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,034386-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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