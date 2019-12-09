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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,46 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,43 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,31 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

09.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:22En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,46 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,43 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,31 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,019275-0,46
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,013280-0,43
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,068128-0,31
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,009815-0,25
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,067708-0,21
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,027865-0,20
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,028553-0,20
NN Hay. Em. Altın EYF0,017649-0,18
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,044695-0,17
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,031337-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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