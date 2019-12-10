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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,46 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,43 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,39 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

10.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:32En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,46 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,43 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,39 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018000-0,46
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,018032-0,43
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,016978-0,39
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,018054-0,38
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,018344-0,38
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,061273-0,38
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,131151-0,38
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,115827-0,38
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,099949-0,38
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,033040-0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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