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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,28 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,13 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

11.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:28En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,28 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,13 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,032618-1,28
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,015149-1,13
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,031164-0,85
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,068060-0,78
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,025858-0,74
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,014579-0,72
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,097928-0,71
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,058385-0,70
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,020940-0,70
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,019908-0,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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