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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,20 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,14 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,11 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

13.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:36En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,20 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,14 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 0,11 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 6 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012268-1,20
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,021337-0,14
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,056793-0,11
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,071746-0,01
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,034853-0,01
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,038112-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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