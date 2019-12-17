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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,43 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 0,37 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,36 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

17.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:26En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,43 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 0,37 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,36 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,039225-0,43
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,017679-0,37
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,017062-0,36
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,018147-0,35
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,018454-0,35
NN Hay. Em. Katkı EYF0,019405-0,32
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,017422-0,30
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,018450-0,30
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018127-0,30
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,018170-0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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