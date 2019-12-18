En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020485 -0,44 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,063510 -0,42 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,029391 -0,42 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,021445 -0,41 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017982 -0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029873 -0,38 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028911 -0,38 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031990 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,032948 -0,37 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030913 -0,37

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,42 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)