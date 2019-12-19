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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,87 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,86 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF ve yüzde 0,77 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.

19.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:46 En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,87 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,86 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF ve yüzde 0,77 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015219 -0,87
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069963 -0,86
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,087166 -0,77
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,123946 -0,71
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,116915 -0,71
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,059667 -0,71
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031927 -0,70
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028876 -0,70
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,063069 -0,69
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,132265 -0,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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