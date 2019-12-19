En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015219 -0,87 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069963 -0,86 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,087166 -0,77 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,123946 -0,71 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,116915 -0,71 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,059667 -0,71 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031927 -0,70 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028876 -0,70 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,063069 -0,69 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,132265 -0,68

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,87 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,86 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF ve yüzde 0,77 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)