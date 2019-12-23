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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,37 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,28 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

23.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:44 En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,37 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,28 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039004 -0,37
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048660 -0,32
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036003 -0,28
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066989 -0,28
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069759 -0,27
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,039981 -0,24
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038948 -0,24
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021804 -0,20
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012369 -0,19
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073624 -0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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