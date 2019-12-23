En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,039004 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048660 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,036003 -0,28 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066989 -0,28 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069759 -0,27 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,039981 -0,24 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,038948 -0,24 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,021804 -0,20 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012369 -0,19 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073624 -0,17

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,37 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,32 ile "Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,28 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)