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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,77 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 0,76 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

26.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:54 En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,86 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,77 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 0,76 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010119 -0,86
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018271 -0,77
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030353 -0,76
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,029371 -0,76
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031385 -0,76
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,032482 -0,75
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030396 -0,75
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030116 -0,74
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018599 -0,74
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030695 -0,71

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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