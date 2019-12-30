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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,09 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,07 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" ve "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.

30.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:40 En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,09 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 0,07 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" ve "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,015738 -0,09
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,063727 -0,07
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,120470 -0,07
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,136414 -0,07
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061119 -0,07
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,104050 -0,07
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,018475 -0,06
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078901 -0,06
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,135989 -0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,039484 -0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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