Haberler » Ekonomi » En fazla kaybettiren BES fonları - Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,74 ile "Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF", yüzde 0,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF" ve yüzde 0,43 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.

31.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:48 En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,74 ile "Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF", yüzde 0,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF" ve yüzde 0,43 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021908 -0,74
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012726 -0,44
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021299 -0,43
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015204 -0,43
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018180 -0,39
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013840 -0,32
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018183 -0,31
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,013985 -0,26
Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,014585 -0,22
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,020655 -0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:22   Bursa Ticaret Borsası - Ekonomi
15:20   KAYSO Başkanı Büyüksimitci'den 2020 ekonomi değerlendirmesi Açıklaması - Ekonomi
15:12   Fındık üretimi yüzde 50,7 arttı - Ekonomi
15:04   Son dakika: Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi başladı - Ekonomi
14:47   TARSİM: "Sigortalı üretici ve yetiştiricilerimize 1.3 milyar hasar ödemesi yapıldı" - Ekonomi
14:30   Milli Piyango'nun 2019 talihlisi hala ortaya çıkmadı! Saat 17.00'ye kadar vakti var - Ekonomi
14:08   Antalya'daki gemi batığında heyecanlandıran buluş - Ekonomi
12:17   Yeni yılda kış lastiği cezası 625 liradan 776 liraya yükselecek - Ekonomi
12:12   Yıl başı eğlenceleri cep yakıyor! Evde kutlamak bile 100 lira - Ekonomi
31.12.2019 15:32:47