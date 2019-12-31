En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021908 -0,74 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,012726 -0,44 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,021299 -0,43 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015204 -0,43 MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018180 -0,39 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,013840 -0,32 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,018183 -0,31 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,013985 -0,26 Metlife Em. ve Hay. Başlangıç Katılım EYF 0,014585 -0,22 Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,020655 -0,21

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,74 ile "Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF", yüzde 0,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF" ve yüzde 0,43 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)