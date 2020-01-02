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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,67 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,57 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.

02.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:06 En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,83 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,67 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,57 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,050749 -0,83
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043130 -0,67
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,136636 -0,57
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072930 -0,56
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,122162 -0,49
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,067401 -0,48
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,083784 -0,46
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,030231 -0,45
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,026533 -0,39
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,010336 -0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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