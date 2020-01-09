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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,84 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

09.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:00En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,84 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,021241-0,84
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,030446-0,84
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,020105-0,77
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,014013-0,67
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,049205-0,50
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,032111-0,43
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,015594-0,40
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,026884-0,38
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,024782-0,37
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,022699-0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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