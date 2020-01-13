En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028797 -0,35 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032912 -0,35 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019052 -0,25 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031874 -0,24 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030871 -0,24 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,030616 -0,24 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019446 -0,24 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032875 -0,24 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,031645 -0,24 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034007 -0,24

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,35 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,25 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)