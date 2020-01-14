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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,54 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,36 ile "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,24 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" oldu.

14.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:02En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,54 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,36 ile "Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,24 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012263-0,54
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,036375-0,36
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,030032-0,24
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,030776-0,23
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,021698-0,23
NN Hay. Em. Altın EYF0,019009-0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,031574-0,22
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,030802-0,22
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,030548-0,22
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,031465-0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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