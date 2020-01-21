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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,43 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,42 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

21.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:10En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,43 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,42 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019353-0,44
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,041275-0,43
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,019403-0,42
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019411-0,34
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,019813-0,34
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,019112-0,33
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,019160-0,32
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,075571-0,29
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,073913-0,28
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,018853-0,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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