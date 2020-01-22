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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,62 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,21 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

22.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:20En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,62 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,21 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,036232-1,62
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012182-0,43
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,043852-0,21
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019381-0,15
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,019378-0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,018524-0,11
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,019091-0,11
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,041232-0,10
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,046491-0,09
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,019797-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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