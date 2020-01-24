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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,22'yle "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 1,18'le "Garanti Em. Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,10'la "Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

24.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:18En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,22'yle "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 1,18'le "Garanti Em. Hay. Altın EYF" ve yüzde 1,10'la "Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,031895-1,22
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,034051-1,18
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,031601-1,10
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,032952-1,07
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,030955-1,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,010478-1,02
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,030193-0,99
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,019504-0,99
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,030942-0,98
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,043221-0,97

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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