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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,69 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 0,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 0,46 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

04.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:46En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,69 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 0,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 0,46 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,023053-0,69
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,088036-0,48
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,041500-0,46
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,041979-0,44
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,127645-0,43
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,070725-0,43
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020266-0,42
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,019844-0,37
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,012967-0,36
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,018490-0,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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