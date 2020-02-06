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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,05'le "Axa Hayat ve Emeklilik Altın Katılım EYF", yüzde 1'le "Fiba Emeklilik ve Hayat Altın EYF" ve yüzde 0,85'le "Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

06.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:56En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,05'le "Axa Hayat ve Emeklilik Altın Katılım EYF", yüzde 1'le "Fiba Emeklilik ve Hayat Altın EYF" ve yüzde 0,85'le "Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,029403-1,05
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,033599-1,00
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,055918-0,85
NN Hay. Em. Altın EYF0,019565-0,66
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,032562-0,66
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,034746-0,65
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,031579-0,65
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,032243-0,65
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,033619-0,64
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,032541-0,64
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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