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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,53 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,49 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

07.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:18En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 0,53 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,49 ile "MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019736-0,55
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019788-0,53
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,020194-0,49
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,019775-0,45
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,018816-0,44
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,018381-0,43
NN Hay. Em. Katkı EYF0,020838-0,43
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,019127-0,41
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,041777-0,40
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,019809-0,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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