En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,042100 -1,75 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,035758 -1,32 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022933 -1,19 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022145 -1,19 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,086476 -1,19 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,028228 -1,16 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,144396 -1,15 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,064982 -1,15 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,108607 -1,14 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,083177 -1,12

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,75 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,32 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,19 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)