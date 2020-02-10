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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,75 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,32 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,19 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

10.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:32En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,75 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,32 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,19 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,042100-1,75
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,035758-1,32
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,022933-1,19
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,022145-1,19
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,086476-1,19
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,028228-1,16
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,144396-1,15
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,064982-1,15
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,108607-1,14
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,083177-1,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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