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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,41 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF", yüzde 0,40 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,37 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

12.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:58En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,41 ile "Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF", yüzde 0,40 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,37 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,041082-0,41
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,019263-0,40
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,019344-0,37
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,019753-0,37
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,018018-0,32
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019346-0,31
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,019037-0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,018436-0,27
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,058319-0,26
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,020086-0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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