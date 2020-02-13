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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44'le "Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik yatırım Fonu (EYF)", yüzde 0,21'le "Fiba Emeklilik ve Hayat Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,13'le "Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak...

13.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:14En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,44'le "Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik yatırım Fonu (EYF)", yüzde 0,21'le "Fiba Emeklilik ve Hayat Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,13'le "Allianz Yaşam ve Emeklilik Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Emeklilik Fonu KaybettirenlerFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,054949-0,44
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,079162-0,21
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,035547-0,13
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,029873-0,13
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,034117-0,12
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,010814-0,09
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,031735-0,09
NN Hay. Em. Altın EYF0,019838-0,09
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,015198-0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,033015-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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