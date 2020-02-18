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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,21 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,05 ile "Vakıf Em. ve Hay.Değişken Grup EYF" ve yüzde 0,53 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

18.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:38En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,21 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,05 ile "Vakıf Em. ve Hay.Değişken Grup EYF" ve yüzde 0,53 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,054382-1,21
Vakıf Em. ve Hay.Değişken Grup EYF0,025444-1,05
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,042659-0,53
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,016785-0,36
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,010408-0,34
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,024172-0,29
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,033232-0,20
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,015219-0,20
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,040177-0,20
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,032222-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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