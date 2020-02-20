En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,078787 -0,93 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,017046 -0,79 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,034606 -0,77 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,049077 -0,56 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,069250 -0,55 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,133123 -0,48 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,053799 -0,47 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031127 -0,44 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,144546 -0,36 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,127667 -0,36

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,93 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,79 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,77 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)