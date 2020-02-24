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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,12 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,81 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

24.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:30En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,12 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,81 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
Emek_Fon_Kaybettirenler
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,042462-1,12
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018619-0,96
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,018684-0,81
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF0,018751-0,80
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,019141-0,80
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,017510-0,70
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,040147-0,68
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,018487-0,67
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,017894-0,64
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,019403-0,62
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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