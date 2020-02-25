Haberler » Ekonomi » En fazla kaybettiren BES fonları - Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 2,87 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

25.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:42En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,92 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF", "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 2,87 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,088062-2,92
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,127478-2,92
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,070607-2,87
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,041266-2,82
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,034789-2,74
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,030567-2,42
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,136774-2,00
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,103584-2,00
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,026750-1,99
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,061891-1,99
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 16:02:53