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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,26 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 2,20 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 2,16 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

26.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:42En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,26 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 2,20 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve yüzde 2,16 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,033974-2,26
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,033177-2,20
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,033974-2,16
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,036279-2,02
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,033698-1,98
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,035152-1,98
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,031941-1,90
NN Hay. Em. Altın EYF0,021170-1,77
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,037525-1,74
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,011495-1,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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