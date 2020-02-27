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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,04 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,99 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

27.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:50En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,04 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 0,99 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,96 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,126609-1,04
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,070179-0,99
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,087537-0,96
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,040882-0,94
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,023449-0,82
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,082919-0,75
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,012883-0,27
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,024208-0,26
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,036964-0,20
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,030559-0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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