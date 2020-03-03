Haberler » Ekonomi » En fazla kaybettiren BES fonları - Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,23 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 1,11 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

03.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:40En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,23 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 1,11 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,016815-1,23
NN Hay. Em. Altın EYF0,020966-1,11
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,033858-1,11
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,034835-1,10
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,033699-1,10
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,033070-1,10
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,037240-1,10
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,035911-1,09
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,011409-1,08
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,034438-1,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Çal, Ekonomi

Kaynak: AA

3.03.2020 15:08:24