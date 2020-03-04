En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012522 -1,07 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,033500 -1,06 NN Hay. Em. Altın EYF 0,020745 -1,05 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034469 -1,05 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033345 -1,05 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,036852 -1,04 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031359 -1,03 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,035541 -1,03 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,033173 -1,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,011292 -1,03

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,07 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 1,06 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 1,05 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)