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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,07 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 1,06 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 1,05 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

04.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:50En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,07 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 1,06 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 1,05 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,012522-1,07
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,033500-1,06
NN Hay. Em. Altın EYF0,020745-1,05
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,034469-1,05
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,033345-1,05
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,036852-1,04
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,031359-1,03
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,035541-1,03
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,033173-1,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,011292-1,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 15:45:22