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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,69 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,59 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

05.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:26En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,69 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,59 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,022658-1,69
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,038768-1,69
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,015850-1,59
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,086382-1,55
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,022852-1,54
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,124811-1,54
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,023675-1,53
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,033592-1,53
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,069277-1,50
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,016273-1,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

5.03.2020 15:13:29