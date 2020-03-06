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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,23 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,04 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

06.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:16En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,23 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,04 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,032385-2,03
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,038291-1,23
NN Hay. Em. Altın EYF0,020729-1,04
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,033321-1,04
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,034443-1,03
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,036824-1,03
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,010615-1,03
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,011284-1,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,057171-1,01
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,035520-1,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

6.03.2020 17:11:39