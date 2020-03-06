En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032385 -2,03 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038291 -1,23 NN Hay. Em. Altın EYF 0,020729 -1,04 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,033321 -1,04 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,034443 -1,03 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,036824 -1,03 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,010615 -1,03 Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,011284 -1,02 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,057171 -1,01 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,035520 -1,01

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,23 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,04 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)