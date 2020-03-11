En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,63 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 3,62 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
11.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:40
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,63 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 3,62 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021837
|-3,63
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,021026
|-3,63
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031016
|-3,62
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014578
|-3,60
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,065297
|-3,56
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027693
|-3,31
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014906
|-2,84
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014802
|-2,79
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044430
|-2,69
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018373
|-2,51
Kaynak: AA
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