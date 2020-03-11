Menü
Haberler ›› Ekonomi ››En fazla kaybettiren BES fonları - Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,63 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 3,62 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

11.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:40
En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,63 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 3,62 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,021837-3,63
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,021026-3,63
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,031016-3,62
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,014578-3,60
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,065297-3,56
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,027693-3,31
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,014906-2,84
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,014802-2,79
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,044430-2,69
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,018373-2,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Ekonomi
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi Ekonomi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Ekonomi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı Ekonomi
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı Ekonomi
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Ekonomi
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu Ekonomi
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu