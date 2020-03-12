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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,48 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,08 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

12.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:42
En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,48 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,08 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,029005-2,93
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,043772-1,48
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,033938-1,08
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,030034-0,98
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,054910-0,93
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,077261-0,79
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,018310-0,75
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,020781-0,75
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,019141-0,73
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,023806-0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : İş Bankası, Ekonomi

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