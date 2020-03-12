En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,48 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,08 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
12.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:42
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,93 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,48 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,08 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029005
|-2,93
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043772
|-1,48
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033938
|-1,08
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,030034
|-0,98
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,054910
|-0,93
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,077261
|-0,79
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,018310
|-0,75
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,020781
|-0,75
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019141
|-0,73
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023806
|-0,73
Kaynak: AA
Etiketler : İş Bankası, Ekonomi
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