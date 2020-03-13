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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 9,49 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 9,01 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 7,50 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

13.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:44
En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 9,49 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 9,01 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 7,50 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,025034-9,49
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,026391-9,01
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,040487-7,50
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,098031-7,42
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,060021-7,41
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,073271-7,39
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,064289-7,08
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,063912-7,08
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,022052-7,00
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,022169-6,88

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

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