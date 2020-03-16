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En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,47 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 2,46 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 2,45 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

16.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:00
En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,47 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 2,46 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 2,45 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF0,020840-2,47
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,034627-2,46
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,033497-2,45
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,033304-2,44
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,037020-2,44
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,033633-2,43
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,032848-2,43
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,035712-2,40
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,034240-2,38
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,010667-2,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : BNP Paribas, Aviva, Ekonomi

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