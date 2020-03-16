En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,47 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 2,46 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 2,45 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
16.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:00
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,47 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 2,46 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 2,45 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,020840
|-2,47
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,034627
|-2,46
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,033497
|-2,45
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,033304
|-2,44
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,037020
|-2,44
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,033633
|-2,43
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,032848
|-2,43
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,035712
|-2,40
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,034240
|-2,38
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,010667
|-2,38
Kaynak: AA
Etiketler : BNP Paribas, Aviva, Ekonomi
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