Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››En fazla kaybettiren BES fonları - Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,37 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 3,32 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 3,30 ile "Halk Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.

20.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:48
En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,37 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 3,32 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 3,30 ile "Halk Hayat ve Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,033850-4,37
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,016406-3,32
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,016258-3,30
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,017423-3,29
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,027707-3,24
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,017845-3,21
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017372-3,20
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,018062-3,07
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,017435-3,01
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,017017-2,96
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakanlık’tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak Ekonomi
Bakanlık'tan korona genelgesi! Hiçbir gerekçeyle su kesintisi olmayacak
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Ekonomi
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli Ekonomi
Salgının ardından dikkat çeken 65 yaş üstü kararı! Artık ücretli
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı Ekonomi
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Ekonomi
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Ekonomi
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Korona virüs salgını bal satışlarını artırdı - Ekonomi Hizmet sektörü plazalarda çalışmasını sürdürüyor - Ekonomi Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek - Ekonomi Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak - Ekonomi Bursa'da 2 AVM kapandı, 5 AVM de, süresini kısalttı - Ekonomi Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti - Ekonomi Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı - Ekonomi İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler Elazığ'da "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmadı! Caddeler dolup taşıyor - Haberler Son dakika: 81 ile genelge gönderildi! Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor - Ekonomi İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek - Ekonomi
Loading