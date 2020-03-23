En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065081 -0,99 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,067612 -0,95 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013927 -0,45 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022818 -0,31 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051047 -0,29 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,060269 -0,28 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,067136 -0,22 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,055572 -0,17 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020413 -0,04 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,038269 -0,02

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,99 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,95 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,45 ile "Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA