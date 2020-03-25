Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››En fazla kaybettiren BES fonları - Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,48 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,43 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

25.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:30
En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,48 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,43 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,071300-1,48
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,022855-1,44
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,034302-1,43
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,049411-1,09
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,046993-1,06
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,100980-1,06
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,069596-1,03
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,050165-1,02
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,016300-0,98
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,037572-0,94
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Ekonomi
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Ekonomi
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
Korona sonrası yüzde 100 zamlanan patatesin fiyatı cep yakmaya başladı Ekonomi
Korona sonrası yüzde 100 zamlanan patatesin fiyatı cep yakmaya başladı
Volkswagen’den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi Ekonomi
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi
Erdoğan ’Reklamını yapın’ dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor Ekonomi
Erdoğan "Reklamını yapın" dedi! Borlu dezenfektanın üretimi başlıyor
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu Ekonomi
Koronavirüs ekmek satışlarında yeni dönemi başlattı! Artık zorunlu
Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM’sini hastane yaptı Ekonomi
Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM'sini hastane yaptı
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Ekonomi
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:00: Irak ile ticaret "temassız" sürdürülüyor - Ekonomi 14:58: Barclays petrol fiyatı öngörülerini 12 dolar düşürdü - Ekonomi 14:55: Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu - Ekonomi 14:48: "Hırdavat sektörü de ‘Kalkan’a dahil olmalı" - Ekonomi 14:47: Rekabet Kurumu Başkanı Küle: "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız" - Ekonomi 14:33: Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi? - Ekonomi 14:03: Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak - Ekonomi 13:48: Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı - Ekonomi 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 13:12: Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor - Ekonomi 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler