En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,071300 -1,48 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022855 -1,44 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,034302 -1,43 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049411 -1,09 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,046993 -1,06 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,100980 -1,06 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,069596 -1,03 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,050165 -1,02 Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,016300 -0,98 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037572 -0,94

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,48 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,43 ile "Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA