En fazla kaybettiren BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,015746 -4,80 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026717 -4,63 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051528 -3,75 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,110243 -3,74 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,097347 -3,74 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,084271 -3,74 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061221 -3,68 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053260 -3,68 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,060924 -3,66 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020824 -3,62

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,80 ile "Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF", yüzde 4,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 3,75 ile "Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA